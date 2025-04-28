Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:34

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:34

DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddiasıyla aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve yardımcısı Emir Sarıgül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 25 kişi hakkında dava açıldı. Peki, Emir Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kaç yaşında, eşi kim?

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olan oğludur. Sarıgül, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi, Emir Sarıgül henüz 4 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Eğitimine İstanbul'da başlayan Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü tamamladı. Daha sonra İngiltere'nin Londra kentindeki American Intercontinental University'de yüksek lisans eğitimi aldı.

Sarıgül, ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı.

EMİR SARIGÜL EVLİ Mİ?

Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Sarıgül ile evlendi ancak ikili 2019 yılında boşandı. Çiftin iki tane kızları bulunmaktadır.