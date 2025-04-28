Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:36

?RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Peki, 'Sokak Kedisi' hesabının sahibi Ebru Uzun Oruç kimdir? Ebru Uzun Oruç ne dedi?

EBRU UZUN ORUÇ KİMDİR?

?Ebru Uzun Oruç, "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının kurucusu ve sunucusudur. 1984 yılında Rize'de doğan Oruç, şu anda 41 yaşındadır. Gazetecilik kariyerine yerel basında başlamış, ardından eşi Barış Oruç ile birlikte "Sokak Kedisi" kanalını kurarak sokak röportajları yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Özellikle 2022 yılında İstanbul Bağdat Caddesi'nde eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğramasıyla gündeme gelmiştir. Olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırının planlı olduğunu ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini belirtmiştir.

RTÜK'TEN EBRU UZUN ORUÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

?RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Sokak Kedisi" adlı YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Oruç'un son röportajında bir yurttaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirtti. Bu durumun basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kaldığını ve açık bir hak ihlali niteliği taşıdığını ifade etti.

Şahin, "Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.