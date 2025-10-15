Emlak Konut Yeni Yuvam kampanyasıyla birlikte ev sahibi olmak isteyenler harekete geçti. Peki, Emlak Konut Gyo Yeni Yuvam Kampanyası ödeme sistemi nasıl olacak, şartları neler?

EMLAK KONUT YENİ YUVAM KAMPANYASI 2025

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli, yeni geliştirilen yenilikçi bir finansman yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu kampanyayla birlikte vatandaşlar, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz, çekilişsiz ve kurasız olarak 60 ay taksit avantajından yararlanabilecek.

Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’nde ödeme planı faiz, peşinat veya ara ödeme olmadan oluşturulacak. Alıcı, konut bedelinin yarısını 60 aya kadar vadelerle Emlak Konut’a kalan yarısını ise 30 ay kadar eşit taksitlerle Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne öder.

YENİ YUVAM KAMPANYASINDA HANGİ PROJELER VAR?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Bu modelden yararlanmak için Emlak Konut’a başvuru yapmanız yeterlidir.

Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya “Yeni Yuvam Modeli”ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.