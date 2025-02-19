Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:53

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:53

Emlak Konut kampanyası başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut’un orta gelirliler için hazırladığı yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Peki, Emlak Konut kampanyası başladı mı? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası başvuru şartları neler?

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI BAŞLADI

Emlak Konut kampanyası başvuruları 19 Şubat Salı günü itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE BALIKESİR'DE 25 PROJEYİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında düşük faiz oranları ve peşinatsız seçenekler sunulacak.

Vatandaşlara, konut alımı için üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

Kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projede geçerli olacak.

PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİTLİ MODEL

Birinci modelde; peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Bu modelde vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek ve taksitleri her geçen ay azalarak devam edecek. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar taksit seçeneği sunulacak.

BİR YIL ÖDEMESİZ, UYGUN FAİZLİ MODEL

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçebilecek. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edecek.

Ayrıca aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunulacak.

LEASİNG DESTEKLİ ÖDEME MODELİ

Üçüncü modelde ise Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunulacak. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçeneğine sahip olacak.

Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Bu kampanya kapsamında İstanbul’da 6 milyon liralık bir ev için 60 ayda, aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılacak.

4 BİN 500 BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞA ÇIKIYOR

Kampanya ile 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa çıktığını aktaran Yılmaz, "En düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin TL. 6 milyonluk daire için, 60 ayda peşinatla 61 bin 598 lira ödeme" dedi.

Toplantıda 4 bin 500 bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngördüklerini ifade eden Yılmaz, İstanbul'da en ucuz dairenin Arnavutköy’de olduğunu belirtti.

Yılmaz bu sene teslim edilecek projelerle birlikte, yeni başlayıp 3 sene sonra teslim edilecek projelerin de olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yılmaz "Fikirtepe teslime hazır, Batı Yaka bir kısmı teslime hazır, Yeni Levent kısa süre içerisinde olacak. Balıkesir kısa süre içerisinde teslim olacak" diye ekledi.

SOSYAL KONUT KAMPANYASI DA GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir sosyal konut projesinin yolda olduğunu açıklamıştı.

Bakan Kurum, ek olarak Emlak Konut ile de bir kampanya başlatacaklarını ve söz konusu kampanyanın detaylarının yarın açıklanacağını ifade etmişti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

‘’Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.

TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.

Konut sorununun çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız.’’