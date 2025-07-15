Emlak vergisinde yüksek artışlara karşı itiraz süresi başladı: 'Kabul edilebilir bir artış değil, itiraz edin'

2026-2029 yıllarında ödenecek emlak vergisi tutarının tespiti 30 Haziran itibariyle takdir komisyonlarının arsa ve arazi metrekare birim değerlerini belirleyip ilgililere bildirimlerini yapmasıyla tamamlandı. Ülke genelinde geçen yıllara kıyasla yüksek takdirler yapıldığı gözlemlendi. Bazı bölgelerde 10 kata kadar yaşanan artışlar dikkat çekerken, Ankara Alacaaatlı Mahallesi'nde 30 katlık bir artış kaydedildi. Arsa ve arazi metrekare birim değerlerine itiraz süreci ise başladı. Daha önce kendisine karar tebliğ edilmeyen mükelleflerin dava açma hakkı yoktu. Ancak 2024 yılında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla mükellefe yargı yolu açıldı.

Yurttaşlar 1 Temmuz itibariyle 4 yıl geçerli olacak vergi bedellerine karşı dava açabilecek. Ancak 30 Temmuz olan son dava açma gününün adli tatile denk gelmesi sebebiyle süre 7 Eylül’e kadar uzuyor. Dava açma süresinin kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle hak düşürücü niteliği gereğince 7 Eylül’e kadar dava açılmadığı takdirde dava açma hakkı kaybedilmiş olacak.

‘BİR KİŞİNİN BİLE İTİRAZI ÇOK ÖNEML İ’

Ankara Çankaya'ya bağlı Alacaaatlı Mahallesi muhtarı Hülya Erdoğan yüksek emlak vergilerine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Takdir Komisyonu'nun 2020 yılında 2 bin Türk lirası olan emlak vergisi birim fiyatını bu yıl 60 bin liraya çıkarttığını belirten Erdoğan, “Bu kabul edilemez bir artış. Takdir komisyonunun kararlarına karşı dava açılması gerektiği kanaatindeyim” dedi. Erdoğan, “Bir kişinin bile itirazı çok önemli. Açılacak dava yalnızca mükellefin kendi taşınmazı yönünden değil tüm emlak sahiplerinin taşınmazı yönünden geçerli olacak ve hukuken lehe sonuç doğuracak. Örneğin, bizim mahallemizin kazandığı bir dava sonucunda bölgedeki 11 mahallede de değerin yeniden tespitine sebep olacak” diye konuştu. İlgililerin veya muhtarların tespit edilen değerlere karşı yargı yoluna gitmemesi halinde yurttaş ise yüksek tutarlar üzerinden vergi ödenmek zorunda kalacağını belirten Erdoğan, artışlar hakkında “Akıllara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçeye gelir sağlamak amacıyla mı bu şekilde bir artışa gidiyor sorusu geliyor” ifadelerini kullandı.

MERKEZ KOMİSYONLARI ETKİSİZ

Büyükşehirlerde, takdir komisyonlarının kararlarını denetlemek için kurulan merkez komisyonlarının etkisiz kaldığını ifade eden Erdoğan, “Biz karara şerh koysak dahi etkili olamıyoruz, nitekim zaten bizlere her şey hesaplandıktan sonra sadece bir sunum yapıyorlar” diye konuştu. Erdoğan, merkez komisyonlarının işlevsel olmayışına ilişkin ise “Olabildiğince çok insanı dava açmaya teşvik ediyoruz, ne kadar kalabalık olursak o kadar etkimiz artar” ifadelerini kullandı.