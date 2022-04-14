Emlakta ‘yabancıya’ dönemi: Türkler aramasın
Emlak sitelerinde “Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık” notuyla paylaşılan ilanların sayısı artmaya başladı.
Yurttaşlar kiralık ev bulmakta zorlanırken kiralar da tırmanışa geçti. Müşterilerin yabancılaşmasıyla Arap emlakçılar da sektörde yerini aldı.
İstanbul’da, özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerindeki Arapça ilanlar, sadece Arap müşterilere yönelik. Ayrıca bazı ilanlarda “Vatandaşlığa uygun” gibi ifadeler bulunuyor. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, “Genelde daha proje halinde olan ve piyasaya sokulmayan işlerle anlaşıyorlar. Bu şekilde istedikleri gibi yüksek fiyattan satış yapabiliyorlar” dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise “Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyor. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar” diye konuştu.
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