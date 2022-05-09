Emniyet, 200 kişilik ekiple harekete geçti: IŞİD operasyonu
Mersin'de terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.
Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmada 13 şüpheliyi belirledi.
Polis, bu sabah 200 kişilik ekiple operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şüphelileri de gözaltına aldı.
Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.
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