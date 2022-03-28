Yıldırım Kaya, çarpıcı görüntüleri sordu: IŞİD tarzı anmaya kim izin verdi?
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul'daki bir okulda 18 Mart vesilesiyle yapılan törenlerde kaydedildiği iddia edilen görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu. Selefilik akımının okullarda benimsetilmeye çalışıldığına dikkat çeken Kaya, "Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim Birliği Yasası) yok sayılıyor" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla 25 Mart’ta İstanbul Esenyurt Şehitler Ortaokulu’nda düzenlenen törende kaydedilen görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.
Konuyla ilgili bir soru önergesi hazırlayan Kaya, "Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan kuran okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, “İslam şehidi” olduğu anlatılıyor" dedi.
"Görüntülerde eylemlerini İslam'a dayandıran IŞİD’in propaganda tarzı okullarda uygulamaya sokularak, provalar yapılıyor" diyen Kaya, olaya "IŞİD’in yaymaya çalıştığı Selefilik okullarımızda benimsetilmeye çalışılarak, alkışlar eşliğinde kuran okutuluyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim Birliği Yasası) yok sayılıyor" diye tepki gösterdi.
Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'İn yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- İstanbul Esenyurt Şehitler Ortaokulunda böyle bir tören yapılmış mıdır?
- IŞİD tarzı 18 Mart anmasına Bakanlığınız mı izin vermiştir?
- Benzeri törenler başka okullarda da yapılmış mıdır?
- İŞID tarzı anma etkinliğine Bakanlığınız izin vermişse ne amaçlanmaktadır? Hangi kanuna göre bu etkinlik yapılmıştır? Tevhid-i Tedrisat Kanununa aykırı değil midir?
- Etkinlik Bakanlığınızın bilgisi dışında gerçekleşmişse, okul müdürü ve sorumlular hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa başlatılacak mıdır?
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