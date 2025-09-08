Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama: 14 hesap hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
Genel Müdürlüğün açıklaması şöyle:
