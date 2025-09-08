Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama: 14 hesap hakkında işlem başlatıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 01:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Genel Müdürlüğün açıklaması şöyle:

