Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tepki çeken 'Büyük Taarruz' paylaşımı: Fotoğraftan Atatürk kaldırıldı!

26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, Atatürk'ün yer aldığı kısım fotoğraftan kaldırıldı.

Bu hareket, sosyal medyada kısa sürede tepki çekti.

"ATATÜRK'Ü SİLMEYE HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına ünlü tarihçi ve gazetemiz yazarı Sinan Meydan tepki gösterdi.

Fotoğrafın orijinalini paylaşan Meydan, "Paylaştığınız kolajdaki tablonun aslında, Afyon Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur fotoğrafı da vardı? Sizin tabloda yok. Ayrıca paylaşım metninizde Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını da anmamışsınız" bilgisini paylaştı.

Sinan Meydan sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Polis Teşkilatı adına paylaşım yapanlar, Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmayacagini bilmiyor mu?

Büyük Taarruz'dan, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. "