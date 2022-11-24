Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 e-posta adresi için uyarı: Zararlı yazılım içeriyor
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), EUROPOL'den ya da İçişleri Bakanlığından gönderildiği izlenimi veren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ismi kullanılan ve dolandırıcılık niyeti ile atılan mailler hakkında uyarıda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemlerde "[email protected]" ve "[email protected]" adreslerinden yurttaşların e-postalarına emniyet ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen e-postalar atıldığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderildiği izlenimi verilen, Sayın Bakanımızın isminin de kullanıldığı dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar hakkında?? pic.twitter.com/sQSNQ8BD2W— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 24, 2022
Yapılan açıklamada, yollanan e-posyaların zararlı yazılım içerdiği uyarısı yapıldı.
EGM, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan '[email protected]' ve '[email protected]' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri paylaşılmıştır.
- Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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