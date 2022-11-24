Suriye harekatı için uzmanlar uyardı: 'Aylarca sürecek çalışma gerekir'

24 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine kara harekâtı yapılacağının sinyalini vermesini uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eski İncirlik Üs Komutan Yardımcısı emekli Albay Orkun Özeller, “Hava harekâtında kısa sürede az zayiatla başarı için öncelikle yüksek değerlikli hedefler vurulur. Bunlar başlıca silah mühimmat depoları, karargâhlar, ikmal yolları, köprüler, terörist unsurların kaldığı binalar sayılabilir. Bu da aylarca sürecek bir faaliyettir. Bir iki günde olmaz” dedi.

Burada asıl amacın karadan harekâta giren piyadelerin işini kolaylaştırmak olduğunu belirten Özeller, “Aksi halde Rusya’nın yaşadığı türden bir durumla karşılaşılarak zaiyatımız artabilir, zafer gecikebilir” ifadelerini kullandı.

İKİ OLASILIK VAR

Hedeflerin açıktan belirtilmesinin iki olasılığı olabileceğini söyleyen Özel, “Bu tarz bir açıklama ya sağ gösterip sol vurmak için ya da ABD ve/veya Rusya ile anlaşılarak hedef yerlerdeki teröristlerin bölgeyi boşaltması maksadıyla yapılır” dedi. Özeller, “Bunu anlamanın kara harekatının zaiyat durumuyla ve süresiyle mümkün olacağına” dikkat çekti.

Sınır dışı harekât yapılırken hava sahasının açık ve hava savunma sistemlerinin de devrede olması gerektiğini belirten Özeller, “Bu kapsamda S-400’ler kullanılmalıdır, İdlib’de 34 askerimizin şehit olduğu saldırı unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.