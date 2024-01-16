Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapan 127 personelin 1'inci sınıf emniyet müdürü rütbesine atandığını duyuruldu.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama açıklaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni atanan personeli tebrik edip, başarılar dilerken, "2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atanmıştır” ifadelerine yer verdi.
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