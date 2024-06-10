Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kurban dolandırıcılarına karşı uyarı: İnternet bedelinin altında satış yapan sitelerden uzak durun

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurttaşlara, bedelinin altında kurbanlık satışı yapan internet sitelerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:09
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kurban dolandırıcılarına karşı uyarı: İnternet bedelinin altında satış yapan sitelerden uzak durun
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yurttaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Kurban pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olun" uyarırısı yapıldı. Uyarıda, "Mağdur değil dikkatli olun. İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın" ifadeleri kullanıldı. 


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