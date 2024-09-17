Emniyet müdürü Hanifi Zengin'in, milletvekili danışmanını darp davası: Beraatı istendi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:55

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:06

İstanbul Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin 957. hafta eyleminde Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın danışmanı Ekinsu Danış’ı darp ederek gözaltına aldığı iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Hanifi Zengin'in, "Kadına karşı basit yaralama" suçundan İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya, şu anda Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olan Hanifi Zengin ile avukatları ve müşteki Ekinsu Danış'ın avukatları katıldı. Savunması alınan Zengin, görev yetki ve sınırlarını aşmadığını, görevini yaptığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Hanifi Zengin'in eylemlerinin, PVSK (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu) madde 16 kapsamında kaldığının ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını söyleyerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

"YETKİLERİMİ KULLANDIM"

Müşteki Ekinsu Danış'ın avukatı mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep ederek mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Hanifi Zengin ise kurallara bağlı olduğunu ve yetkilerini kullandığını söyleyerek beraatını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.