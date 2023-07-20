Emniyet'te dev skandal: Başkan yardımcısı ‘müstehcen kayıt yaptığı’ iddiasıyla açığa alındı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:21

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:21

Türkiye genelinde polis teşkilatı çatısı altında uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi yürüten ve bugün Başkan İbrahim Hakkı Seydioğulları’nın görevden alınmasıyla gündeme gelen Narkotik Suçlarıyla Mücadele Başkanlığı’nda (NSMB) bir ay önce büyük bir skandal patlak verdi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, birimde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve adı gizli tutulan üst düzey polis müdürü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

TEHDİT İDDİASI DA VAR!

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görev yapan başkan yardımcısının, bir süre önce tanıdığı bir kadını, müstehcen görüntülerini gizli kayıt yaparak şantaj ve tehdit ettiği iddiası çerçevesinde idari soruşturma başlatıldı.

Tehdit edilen kadından 150 bin dolar aldığı iddia edilen polis müdürünün olayının ortaya çıkmasının ardından konu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarıldı. Yerlikaya’nın olaya tepki göstermesiyle birlikte söz konusu polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı. Adı gizli tutulan polis müdürü hemen açığa alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, kendisine yönelik şantaj yapılan kadının da aynı çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığın başvuruyla birlikte adli soruşturmaya başladığı öğrenildi.

EMNİYET’İN İMKANLARINI KULLANMIŞ!

Bu arada olayın soruşturulması sırasında ikinci bir skandal daha patladı. Adı geçen polis müdürünün tanıdığı kadına yönelik müstehcen gizli kamera kaydı işlemi sırasında yöneticisi olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın, “teknik olanaklarını” kullandığı anlaşıldı.

Uyuşturucu çetelerine ve suçlularına yönelik takip ve izleme sırasında kullanılan gizli kamera cihazının, söz konusu gizli kayıt olayında kullanıldığının anlaşılmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler, başkanlıkta bir süre inceleme ve araştırma yürüttü. Müfettişlerin bu konuda bazı personelin bilgisine başvurduğu ve delillere ulaştığı öğrenildi.

ACİL DEVİR TESLİM

Öte yandan skandalın patladığı birimin başkanı Seydioğulları, öğle saatlerinde görevden alındı. Isparta Emniyet Müdür olan Ahmet Metin Turanlı, yeni başkan olarak görevlendirildi. Görevden ayrılma ve göreve başlama konusunda İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın “hemen devir teslim yapılması” talimatı sonrasında akşam saatlerinde devir teslim yapıldı. Turanlı’nın yetişememesi nedeniyle Seydioğulları, görevi, geçici olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’ya devretti.