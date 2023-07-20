FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapse mahkûm edilen eski emniyet müdürü T.Ö. Kocaeli'nde yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:49
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!
Abone Ol google-news

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında aranan kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada, hakkında verilen 6 yıl 10 aylık hapis cezası kesinleşen eski emniyet müdürü T.Ö., Darıca'daki operasyonla gözaltına alındı.

Meslekten ihraç edilen T.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Darıca dava fetö Eski emniyet müdürü gözaltı kocaeli Operasyon Terör örgütü

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
İstanbul'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

İstanbul'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü yakalandı

6 yıl hapisle aranıyordu: FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunan Haberler