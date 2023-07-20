FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Kocaeli'nde yakalandı!
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 10 ay hapse mahkûm edilen eski emniyet müdürü T.Ö. Kocaeli'nde yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında aranan kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildiğini açıkladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davada, hakkında verilen 6 yıl 10 aylık hapis cezası kesinleşen eski emniyet müdürü T.Ö., Darıca'daki operasyonla gözaltına alındı.
Meslekten ihraç edilen T.Ö'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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