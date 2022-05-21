Emniyet'te terfiler açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulları, 3 bin 688 Emniyet mensubunu bir üst rütbeye terfi ettirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3. sınıf emniyet müdürü 291 çalışan 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 4. sınıf emniyet müdürü 148 çalışan 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, emniyet amiri 98 çalışan 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 başkomiser emniyet amiri rütbesine, 221 komiser başkomiser rütbesine, 2 bin 854 komiser yardımcısı ise komiser rütbesine yükseldi.
Ayrıca 1. sınıf 131, 2. sınıf 86, 3. sınıf 4 ve 4. sınıf 1 emniyet müdürü ile 3 emniyet amirinin 2 yıl süreyle görevine devamına, farklı rütbelerdeki 44 çalışanın ise emekliye sevkine karar verildi.
Kararlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yürürlüğe girdi.
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