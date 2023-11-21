Emniyet'ten asılsız 'vergi ve icra borcu ödeme' iletilerine karşı uyarı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:35

Güncelleme: 21.11.2023 - 19:03

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme içerikli sahte linklere dikkat. Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek asılsız içeriklere itibar etmeyin" uyarısında bulunuldu.

????“Vergi/icra borcu sorgulama ve ödeme” içerikli sahte linklere DİKKAT??



??Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelebilecek asılsız içeriklere itibar etmeyin.



??Vergi borcu sorgulamak ve ödemek için??

https://t.co/EYrOpLsCqS #SİBERAYUyarıyor#SİBERAY?? pic.twitter.com/EqMI56mANy — Siberay (@SiberayEGM) November 21, 2023

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Kaynağını bilmediğiniz mesaj içeriklerinde 'ceza ödeme, ceza sorgulama' benzeri ifadelerle iletilen sahte bağlantılara karşı duyarlı olun. 'Vergi/icra borcunuz vardır, son ödeme günü' şeklinde ifadelerle panik ve endişe oluşturmayı amaçlayan asılsız içeriklere itibar etmeyin. Teyit edemediğiniz kaynaklardan gelen mesaj ve e-posta içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Bu ve benzeri işlemlerinizi ilgili kurumlara ait resmi uygulama ve internet sitelerini ya da e-Devlet hizmet kapısını kullanarak takip edin."

Paylaşımda ayrıca, vatandaşların, vergi veya icra borçlarını "turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu" üzerinden ödeyebilecekleri hatırlatıldı.