Emniyetten yargısız infaz! Dronlu teşhir tepki çekti

11 Ekim 2022 Salı, 23:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın yönetimindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM), Kuşadası’nda bir operasyonda gözaltına alınan şüphelileri dronla çekerek, sosyal medya hesabından deşifre etmesi tepki çekti.

Görüntüleri resmi twitter hesabından paylaşan KOM şubesi, paylaştığı videonun altına “Kuşadası’nda, ‘İhaleye fesat karıştırma, rüşvet resmi belgede sahtecilik, suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin 6’sı tutuklandı” notunu düştü.

CHP milletvekilleri ve avukatlar masumiyet karinesinin ihlal edilerek suç işlendiğini görüşünde.

"YAPILAN SUÇ OLMANIN YANI SIRA DEVLET CİDDİYETİNE YAKIŞMAYAN BİR DAVRANIŞ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşım bir suçtur. Devlet eliyle teşhir. Devlet, polis memurlarının yüzünü kapatırken, masumiyet karinesi yok sayılarak şüphelilerin yüzleri açık şekilde adliyeye götürülmesi kabul edilebilir değildir. Polisin yüzünü kapatıyorsun doğru, peki oradaki şüpheliler soruşturma devam ederken hatta dava dahi açılmamışken şüpheli durumdaki şahısların yüzleri açık durumda. Masumiyet karinesinin açıkça ihlali, soruşturmayı etkilemeye teşebbüs ve adil yargılamayı etkileme suçları işlenmiştir. İçişleri Bakanı ve Kuşadası Savcılığı soruşturma açmalıdır. Yapılan suç olmanın yanı sıra devlet ciddiyetine yakışmayan bir davranış.





Hukuk devleti ile örtüşmeyen ve Anayasal hakların ihlali. Operasyonu isim ve görüntü vermeden paylaşılabilir. Ama özel olarak film çekmiş gibi senaryo hazırlayıp kurgulayarak servis edilmesinin arkasında bir siyasi hesaplaşma olduğunu gösteriyor. İçişleri Bakanı’na bağlı KOM güvenliği korumakla değil film çekmekle meşgul. Drone ile film çekip senaryoyu yazmışlar. Mesele adli soruşturmanın ötesinde film ve dizi çekmişler. Oyunda rızası ile rol almayan ve devletin koruması altında olması gereken şüphelileri zorla bu filmde oynatmışlar. Yaşananlar ahlaki ve hukuki değildir. Utanılacak durum.

"BU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞANLAR SUÇ İŞLEMİŞTİR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: da şu ifadelere yer veri:

Hukuk devletini zedeleyecek en önemli hareket yargısız infazdır. Masumiyet karinesi zedeleyecek kolluğun ve yargının yapmış olduğu eylemlerdir. Bir klip çeker gibi, savcının ve mahkemenin kararı olmadan insanları deşifre etmenin ne anlamı var. Bunu ayrıca birçok yerde yapıyorlar. Bu soruşturmaların çoğu beraatla sonuçlanıyor. Ama insanlar lekelendikleriyle kalıyor. Özellikle Süleyman Soylu döneminde başladı. Önce karalama kampanyası sonra insanları yaka paça gözaltına alıp ve bunlar deşifre edilerek yargısız infaz yapılıyor. Bu insanlar beraat ettiği zaman KOM tekrar görüntü yayınlayacak mı?. İnsanları lekelenmeme hakkı var ve devam eden kovuşturma ve soruşturmalarda yargısız infazın olmaması gerekir. Bu görüntüleri paylaşanlar suç işlemiştir. O görüntüleri paylaşanlar görevini kötüye kullanmışlardır. İçişleri Bakanı bu ise cümleye “Kırın ayağını” diye başlıyorsa her şeyden önce kanun kırılır adalet kırılır.

"KOSKOCA TEŞKİLATI NE HALE GETİRDİNİZ, ŞOV YAPMAYI BIRAKIN İŞİNİZİ YAPIN"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şu sözlerle görüşünü dile getirdi:

Operasyonların, fezlekelerin basın bültenlerine dönüştüğünü, algı operasyonları ile suçlu ilan edildiğini FETÖ operasyonlarında yaşamıştık ancak bunun dronelarla, fon müziği ile yapıldığını ilk kez görüyoruz. Polis hukuk bilirdi, kanun bilirdi. Masumiyet karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesini bilmeyen polis müdürü olmazdı olamazdı. Hüküm giymemiş insanı suçlu ilan edilmezdi. Dönem, bir tek güvenlik makalesi okumayan kanun nizam bilmeyen bilse de uymayan Bakan’ın dönemi, A Haber müdürünün Daire Başkanı olduğu, valinin Emniyet Genel Müdürü olduğu bir dönem yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. Henüz yargılanmamış insanları, hüküm giymemiş insanları suçlu ilan edemezsiniz. Yazık koskoca teşkilatı ne hale getirdiniz. Şov yapmayı bırakın işinizi yapın.

"EVRENSEL BİR İLKE İHLAL EDİLDİ"

Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin, "Şüpheli sıfatında olan kişiler için masumiyet karinesi geçerlidir. Soruşturma aşaması devam ederken bu görüntünün paylaşılmasın doğru bulmuyorum. Ayrıca hukuken doğru değil. Yargılama yapılacak kişilerin ifşa edilmeme hakkı da var. Yapılan hukuken doğru değildir. Yargılama yapılmadan kişi veya şahıslar hakkında görüntü çekilerek yayın yapılması doğru değildir. Evrensel bir ilke ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.