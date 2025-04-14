Emrah Safa Gürkan ve Abdülhamit Gül'ün 'kitap' tartışmasına Mustafa Varank da dahil oldu: 'Şaşıracak ne var ki?'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarını ifşa etmeye devam ediyor.

Özel, bu süreçte kendisine ve partisine ekranlarında yer vermeyen medya patronlarının sahibi olduğu diğer işletmeleri boykota davet etti.

Abdülhamit Gül de diğer hükümet üyeleri gibi boykot listesindeki ünlü kitapçı zinciri D&R'da, elinde bir kitapla poz paylaştı.

GÜL'ÜN ELİNDEKİ KİTAP TARTIŞMAYI FİŞEKLEDİ

Ancak poz verdiği kitap Doğan Avcıoğlu'nun "Türkiye'nin Düzen"i isimi eseriydi.

Abdülhamit Gül'ün poz verdiği 1968'de yayımlanan Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında geri kalmışlığının nedenlerini araştırılıyor, 'millî devrimci kalkınma modeli' denen bir tür devletçi-sosyalist bir ekonomi modeli savunuluyor.

Sosyal medyadaki çok kişi gibi, tarihçi Emrah Safa Gürkan da; AKP politikaları ile taban tabana zıt bir yazarın kitabıyla verdiği poza şaşırdı. Gürkan, bu paylaşımdaki kitap detayına takıldı.

Ardından hararetli bir tartışma başladı.

Kitap Doğan Avcıoğlu'nun en önemli eseri olarak görülüyor.

GÜL'DEN, ÜNLÜ TARİHÇİYE YANIT

Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'ın şaşkınlığına şu yanıtı verdi:

Söz konusu yanıt sonrası, Emrah Safa Gürkan'dan da yeni bir paylaşım geldi.

Gürkan, bir kitapla "poz vermekle" "okumak" arasında fark olduğunu söyledi, şu ifadeleri kullandı:

MUSTAFA VARANK DA DAHİL OLDU

Son olarak tartışmada bir cephe daha açıldı. Mustafa Varank Gürkan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül üzerinden eleştirdi.

ÜNLÜ TARİHÇİ "O FOTOĞRAFI" AÇIKLADI

Emrah Safa Gürkan ise son zamanlarda X'te sürekli paylaşılan o fotoğraf hakkında açıklamada bulundu.

"Ne alaka ya?" diye soran Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nin ödül töreni. Türkiye'nin en üst akademik kurulu bana ödül vermiş. Hatta bir tane değil iki tane vermiş. AKP vermemiş, hükümet vermemiş, bilim adamları vermiş.

Ben bunu kimin elinden alacağımı seçemem. Ama sonra nasıl davranacağımı seçebilirim.

Bu ödülü aldıktan sonra AKP'de, hükümette görev mi yapmışım?

Her sene bir sürü akademisyen bu ve bunun gibi ödülleri alıyor. Tüba ve Tübitak bir araydı o sene ve gelmeyen sadece bir kişi vardı. Herkes tam tekmil oradaydı. Rektörünü de alıp gelmişti.

Koç Üniversitesi full oradaydı mesela; zira Tüba ödüllerinde hep çok başarılılar. Orası da mı AKP'li ;)

Bu tip safsataları bırakın kaç yaşında insanlarız.

Bir insan Doğan Avcıoğlu ile poz veriyorsa neoliberal bir hükümette bakanlık yapması şaşırtıcı olur."