AKP'li Mustafa Varank ve diğer vekiller, yurttaşların boykot ettiği Espressolab'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 23:50

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalarla, birçok markayı boykot listesine aldı. Bu listeye yerli kahve zinciri Espressolab de dahil oldu. Yurttaşlardan geniş destek alan Özel, kahve zincirinin ürünlerini tüketmeme çağrısı yaparak, "Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz" dedi.

Espressolab yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla boykot kararını anlamadıklarını öne sürdüler. Yönetim tarafından yapılan açıklamada “Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, siyasetten bağımsızlık vurgusu yaparak, markalarının toplumsal olaylardan etkilenmediğini savundu. Söz konusu açıklamaya da tepkiler geldi.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN ZİYARETİ

Boykot çağrısının ardından, AKP’li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bazı milletvekilleri, Espressolab’ın Ankara şubesini ziyaret etti. Ziyaret sosyal medyadan yayınlanırken ilgili paylaşıma tepki yağdı.

NEDEN ELEŞTİRİLİYOR

Espressolab'e yönelik tepkiler yeni değil. Yönetim kademesinde birçok AKP'li ismin bulunduğu kahve zincirinin özellikle üniversitelerdeki piyasacı uygulamalara desteği biliniyor. Saraçhane'de başlayan eylemlerle birlikte eylemlere katılan yurttaşların tepki gösterdiği firma Özel ve CHP yönetimi tarafından boykot listesine alındı.