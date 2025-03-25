AKP'li Mustafa Varank ve diğer vekiller, yurttaşların boykot ettiği Espressolab'ı ziyaret etti
CHP'nin boykot listesinde yer alan Espressolab’a AKP'li milletvekilleri destek olmak için sıraya girdi. 'Siyaset yapmıyoruz kahve yapıyoruz' diye açıklama yapan firmaya AKP'liler destek yarışına girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalarla, birçok markayı boykot listesine aldı. Bu listeye yerli kahve zinciri Espressolab de dahil oldu. Yurttaşlardan geniş destek alan Özel, kahve zincirinin ürünlerini tüketmeme çağrısı yaparak, "Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz" dedi.
Espressolab yönetimi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla boykot kararını anlamadıklarını öne sürdüler. Yönetim tarafından yapılan açıklamada “Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, siyasetten bağımsızlık vurgusu yaparak, markalarının toplumsal olaylardan etkilenmediğini savundu. Söz konusu açıklamaya da tepkiler geldi.
AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN ZİYARETİ
Boykot çağrısının ardından, AKP’li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bazı milletvekilleri, Espressolab’ın Ankara şubesini ziyaret etti. Ziyaret sosyal medyadan yayınlanırken ilgili paylaşıma tepki yağdı.
NEDEN ELEŞTİRİLİYOR
Espressolab'e yönelik tepkiler yeni değil. Yönetim kademesinde birçok AKP'li ismin bulunduğu kahve zincirinin özellikle üniversitelerdeki piyasacı uygulamalara desteği biliniyor. Saraçhane'de başlayan eylemlerle birlikte eylemlere katılan yurttaşların tepki gösterdiği firma Özel ve CHP yönetimi tarafından boykot listesine alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- Süleyman Soylu'dan 'tehdit' gibi sözler!
- İBB soruşturmasında garip bir detay
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!
- Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı