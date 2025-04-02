2014 yılında 'Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi' demişti: Eski paylaşımı gündem olan AKP'li Mustafa Varank'tan yeni açıklama

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:19

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla başlayan protestolara boykotlar eklenmişti.

Sosyal medyada yapılan boykot çağrıları hız kesmeden devam ederken 2 Nisan'da tüketimi tamamen durdurma duyuruları yapıldı. 2 Nisan boykotu için paylaşımlar devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı.

Sosyal medyada bu defa 'boykot hakkı' paylaşımları öne çıkarken AKP milletvekili Mustafa Varank'ın 11 yıl önce paylaştığı bir tweet gündem oldu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde bir boykot listesi açıklayarak yurttaşlara çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan sosyal medyada 2 Nisan günü ülke genelinde satın alımların durdurulacağı büyük bir boykot düzenlenecek.

2 Nisan boykotu için milyonlarca insan paylaşım yaparak bu hareketi duyurmaya çalışırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı.

VARANK'IN TWEETİ GÜNDEM OLDU

Soruşturma başlamasının ardından sosyal medyada bu defa "boykot hakkı" paylaşımları öne çıkarken AKP milletvekili Mustafa Varank'ın yıllar önceki tweeti gündem oldu.

Mustafa Varank'ın 11 yıl önce attığı tweetinde 'Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskısı yapmaya hakkı yok' ifadeleri yer alıyor.

VARANK'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

O paylaşımın gündem olması sonrası Varank'tan yeni açıklama geldi.

X'ten söz konusu konusu paylaşımına 'açıklama getiren' Varank şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıdaki tweeti günümüzle ilişkilendiren müzmin muhaliflere 11 yıl öncesinden ayna tutalım;

Yıl 2014, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arefesi...

CHP elitleri, kendi çatı adaylarına oy vermek istemeyip seçimleri BOYKOT etmeyi düşünen muhalif seçmenlere faşizan baskılar yapıyordu.

Biz buna karşı çıkıyorduk.

Yıl 2025, İBB Yolsuzluk Operasyonu…

CHP elitleri, hırsızlarını kendi istedikleri gibi savunmadıkları için bu sefer de BOYKOT yapmayanlara, ekonomiyi durdurma çağrılarına katılmayanlara, istedikleri mesajı vermeyenlere faşizanca saldırıyorlar.

Biz bugün buna da karşı çıkıyoruz.

Bunlar için muhalif olmanız bile yetmez, onlar kadar militan değilseniz muhalif olamazsınız.

Anlayacağınız; CHP de faşist karakteri de hikaye de aynı."