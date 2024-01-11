Emrah Şahan’dan gazetemize 10 Ocak ziyareti
CHP’den Şişli Belediye başkan aday adayı olan Emrah Şahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemizi ziyaret etti.
CHP’li Şahan, ziyareti sırasında gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen ile bir araya geldi. Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Şahan, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.
Adaylık süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şahan, Şişli’nin en önemli sorunları arasında deprem, yeşil alan, trafik ve sınıfsal kutuplaşmanın bulunduğunu belirtti.
Şişli Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıklayan isimler arasında başkan Muammer Keskin, Aylin Kotil, Umut Şenol, Emin Vahap Şimşek, Hıdır Tanrıverdi, Kenan Malkoç, Bekir Karagül, Serdar Kurşun, Özgür Gülkanat, Hayri İnönü gibi isimler de bulunuyor.
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