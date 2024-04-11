Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, intihara kalkıştı. İntihar edeceğini söyleyen Yağmur Sarnıç’ın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen ünlü futbolcu Emre Aşık'ın tartışmalı şekilde ayrıldığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan bir paylaşım yaptı. Sarnıç, "Kendimi öldürmeye karar verdim" dedi.
Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağmur Sarnıç’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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