En acı ölüm... Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Aksaray'da, babasının kullandığı traktörden düşüp, tekerleğin altında kalan 3 yaşındaki Ayaz Yen, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Cankıllı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Yen (29), tarlasına tohum ektikten sonra traktörle evine dönerken, koltukta oturan oğlu Ayaz Yen, araçtan düştü.
Lastiğin üzerinden geçtiği Ayaz ağır yaralanırken, babasının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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