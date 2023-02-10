En acı veda... Depremde yaşamını yitiren Ayşe öğretmen ve 5 aylık bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:17

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 20:17

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 yıkıcı depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Hatay'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Ayşe Eda Özdemir ile 5 aylık bebeği Ülkü Özdemir'in cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Ayşe öğretmenin Beykoz Hacı Numan Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.