En acı veda... Depremde yaşamını yitiren Ayşe öğretmen ve 5 aylık bebeği son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 'Yüzyılın Felaketi' olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden Ayşe öğretmen ile 5 aylık bebeği İstanbul'da defnedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 yıkıcı depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
Hatay'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Ayşe Eda Özdemir ile 5 aylık bebeği Ülkü Özdemir'in cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Ayşe öğretmenin Beykoz Hacı Numan Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenildi.
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