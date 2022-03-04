En başarılı belediye başkanları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş'a destek yüzde 50'nin üzerinde

04 Mart 2022 Cuma, 12:25

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar, Türkiye genelindeki büyükşehirler ile Ankara ve İzmir ilçe belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını araştırdı. İlk 10'a giren belediye başkanları belirlendi.

10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapılan ankette CATI sistemi kullanıldı. Her ilçeden 1000’er kişi ile telefonla yapılan ankette bazı ilçelerde yüz yüze anket yöntemi uygulandı.

CHP'Lİ İSİMLER ÖNDE

Ankara ilçeleri arasında yapılan ankette başarı oranı en çok çıkan isim yüzde 71.2 ile Çankaraya Belediye Başkanı Alper Daşdelen oldu. Daşdelen'i yüzde 69.4 ile AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok takip etti.

İzmir'de ise ilk sırada yüzde 68.3 ile CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olurken, ikinci sırayı yüzde 66.2 ile CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç aldı.

Büyükşehirlerdeyse CHP ve AKP ayrı ayrı ele alındı. Sonuçlar şu şekilde: