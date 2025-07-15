En çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı!

Schengen bölgesine yönelik vize başvurularına ilişkin veriler doğrultusunda hazırlanan en güncel liste yayımlandı.

SchengenVisaInfo tarafından geçen yıla ait resmi başvuru sayılarına dayanarak derlenen sıralamada, dünyanın en çok Schengen vizesi talebinde bulunan ülkeleri belirlendi.

Türkiye’nin listedeki yeri birçok kişiyi şaşırttı.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Verilere göre Türkiye, Schengen bölgesine 1 milyon 173 bin 917 başvuruyla dünyanın en çok başvuru yapan ikinci ülkesi oldu.

Türkiye’nin bu kadar yüksek başvuru sayısıyla birçok ülkeyi geride bırakması dikkat çekerken, listenin zirvesinde 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin yer aldı.

İLK 10 ÜLKE ŞÖYLE SIRALANDI

1. Çin-1.779.255 başvuru

2. Türkiye- 1.173.917 başvuru

3. Hindistan-1.108.239 başvuru

4. Fas- 606.800 başvuru

5. Rusya-606.594 başvuru

6. Cezayir-544.634 başvuru

7. Suudi Arabistan- 505.455 başvuru

8. Birleşik Krallık- 470.569 başvuru

9. Tayland-265.243 başvuru

10. Birleşik Arap Emirlikleri- 260.229 başvuru