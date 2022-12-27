En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkar mı?

27 Aralık 2022 Salı, 07:11

CHP’nin Ocak ayında verdiği benzer bir teklif AKP ve MHP tarafından reddedilmişti.

CHP 2018’de de, 2022’ye gelindiğinde en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi için kanun teklifi vermişti.

Teklifte işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri de yer alıyor.

Emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verisi ile netleşecek.

En düşük emekli maaşı taban olarak 3.500 TL.

Büyük çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor.

CHP’li siyasetçiler, emeklilerin büyük çoğunluğunun 3.500-5 bin TL aralığında emekli aylığı aldığını aktardı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da en düşük emekli emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini açıkladı.

2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emekli ve memur maaşlarına dair düzenleme yılbaşı öncesi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada yıllar içinde asgari ücret ve emekli maaşının hesaplanmasında yapılan değişikliklerin bu farkın ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi:

“Asgari ücretin bile düşük bulunduğu bir ortamda, milyonlarca emekli, asgari ücret rakamının yaklaşık yarısına bir ay geçinmek durumunda kalıyor. Bunu gidermek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılmalı, ardından da 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli."

Asgari ücretin belirli bir oranına sabitlenebilir

Ancak basına yansıyan haberlerde hükümetin en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmayı düşünmediği, ancak en düşük emekli maaşının asgari ücrete endeksli olduğu bir formül üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Böylece emekli maaşlarının çeşitli seviyeleri, asgari ücretin belirli oranlarına sabitlenecek, emekli maaşları her yıl buna göre belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın emekli maaşının enflasyona endeksli zamdan daha yukarı bir seviyeye çıkması için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştığı da aktarıldı.