'En gelişmiş ekonomilerden biriyiz' ama...:Erdoğan Afrika'dan yatırım istedi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 20:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında Senegal ile 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştığını kaydederek şimdi hedefin 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, bu rakama da kısa sürede ulaşılacağına inandığını söyledi.

Erdoğan "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz" dedi.

Türk müteahhitlik firmalarının Afrika'nın dört bir köşesinde son derece başarılı projelere imza attığını ifade eden Erdoğan, "Firmalarımızın yükselen Senegal planında aktif rol almasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"SENEGALLİ YATIRIMCILARA KAPIMIZ AÇIK"

Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin dünya ekonomilerinin yer aldığı G20'nin üyesi olduğunu söyleyerek Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomik alt yapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır. 2008 küresel krizi başta olmak üzere son dönemde karşılaştığımız birçok badireyi suhuletle atlattık. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık" dedi.

Erdoğan, Sengal ile ekonomik ilişkilerin ileriye taşınması için mevcut imkanlardan yararlanılması ve yeni mekanizmaların devreye alınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez haline gelebileceğini biliyoruz. Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Türk ürünleri neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmeti erişimine katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin ekonomide kendine özgü ve başarılı kalkınma modelleri vardır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin hızla geliştirmenin çabası içerisinde olduk. Bu gelişmeyle diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımlar, kültrel çalışmalar gibi birçok alanda önemli mesafeler katettik. Afrikalı dostlarımız pek çok çalışma yürütüyoruz.

Karşılık emeklerimizin boşa gitmediğinin en büyük göstergesi karşılıklı katlanan ticaret rakamlarımızdır. Afrika ile toplam ticaretimiz 34,5 milyar dolara yükseldi. Buradan bir kez daha Türk firmalarını Senegal'e yatırım yapmaya davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mahzar olacak projeleri gerçekleştireceklerine inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır."