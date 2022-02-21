Selahattin Demirtaş'a, "Erdoğan'a hakaret"ten ceza
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ceza onandı. Bir hakim karara muhalefet şerhi koydu.
Demirtaş'a 2015 yılındaki açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
Karar oy birliği ile değil oy çokluğuyla alındı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, şu ifadeler yer yaldı:
"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığı"
İstinaf başvurusunun ise reddine karar verildi.
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