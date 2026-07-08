En tehlikeli yer yine 'ev' oldu... Haziran ayının acı bilançosu: 37 kadın yaşamdan koparıldı!

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Haziran 2026 Kadın Cinayetleri Raporu, kadınlara yönelik şiddetin ulaştığı ürkütücü tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, Haziran ayında 37 kadın erkekler tarafından yaşamını yitirdi. Bunlardan 27’si kadın cinayeti olarak kayıtlara geçerken, 10 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi.

Rapordaki veriler, kadınların en çok korunmaları gereken yerde, kendi evlerinde öldürüldüğünü ortaya koydu. Haziran ayında yaşamını yitiren kadınların 23’ü evinde katledildi. Yedi kadın sokak ve park gibi kamusal alanlarda, ikisi ormanlık bölgelerde, üçü sulak alanlarda, biri ise iş yerinde öldürüldü. Bir vakanın ise ölüm yeri belirlenemedi.

FAİL EN YAKINDAKİ ERKEK OLDU

Cinayetlerin faillerine ilişkin veriler de dikkat çekti. Katledilen kadınların 15’i aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü. Dört kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından, iki kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından, bir kadın ise ayrıldığı erkek tarafından yaşamdan koparıldı. Dört kadın diğer erkekler tarafından öldürülürken, bir cinayette fail tespit edilemedi. Raporda ayrıca 10 kadının ölümünün şüpheli olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.





EN GENÇ KURBAN 21, EN YAŞLI 70 YAŞINDAYDI

Rapora göre öldürülen kadınların yüzde 45’i 19-35 yaş aralığında bulunuyor. En genç kurban 21, en yaşlı ise 70 yaşındaydı. Cinayetlerde en sık kullanılan yöntem ateşli silah oldu. Haziran ayında 14 kadın silahla öldürülürken, altı kadın kesici aletle, üç kadın darp edilerek yaşamını yitirdi. İki kadın yüksekten düşme sonucu, iki kadın asılı halde bulunurken, bir kadın ise boğularak öldürüldü.

‘‘KADIN CİNAYETLERİ MÜNFERİT DEĞİL, YAPISAL BİR SORUN’’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Avukat Canan Güllü Cumhuriyet’e konuştu. Kadınların özellikle kendi evlerinde öldürülmesinin, aile içinde süregelen eşitsizlik ve denetim eksikliğinin ağır sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade eden Avukat Güllü; ‘ Kadın Cinayetleri münferit değil, yapısal sorun’ dedi.





Güllü; ‘Haziran ayı kadın cinayetleri verilerinin şiddetin artık toplum tarafından kanıksanmasına asla izin vermememiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söylemek isterim. Kadınlar en çok kendilerini güvende hissetmeleri gereken evlerinde ve en yakınlarındaki erkekler, yani eşleri, eski eşleri ya da aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Bu iktidarın söylem dilindeki aile kavramından toplumun uzaklaşmasının en önemli etkeni. Ailenin koruyan değil öldüren bir yapıya dönüşmesi ise üzerinde en fazla düşünmemiz gereken toplumsal kırılma çok hissediliyor’ dedi.

Kadın cinayetlerinde öldürme yöntemlerine de değinen Güllü; ‘Özellikle ateşli silahlarla işlenen cinayetlerdeki artış, bireysel silahlanmanın kadınların yaşam hakkını doğrudan tehdit eden bir güvenlik sorunu haline geldiğini gösteriyor. Bireysel silahlanmayı sınırlandıracak politikalar kararlılıkla uygulanmalı, İLO C190 sözleşmesi çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi sözleşmesi imzalanmalı ve cezasızlık algısına son verilmelidir.’ diyerek bakanlıklara acil çağrıda bulundu.