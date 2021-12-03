ENAGrup enflasyon araştırmasının soncunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre tasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 9,91 artarak yüzde 58.65'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 09:27
ENAGrup enflasyon araştırmasının soncunu açıkladı
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ENAGrup, araştırmasının sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan duyuruda, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 9.91 arttı. E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 58.65 olarak gerçekleşti" denildi.


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