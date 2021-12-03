ENAGrup enflasyon araştırmasının soncunu açıkladı

03 Aralık 2021 Cuma, 09:27

ENAGrup, araştırmasının sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan duyuruda, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 9.91 arttı. E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 58.65 olarak gerçekleşti" denildi.