ENAGrup enflasyon araştırmasının soncunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre tasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 9,91 artarak yüzde 58.65'e yükseldi.
ENAGrup, araştırmasının sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan duyuruda, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında yüzde 9.91 arttı. E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 58.65 olarak gerçekleşti" denildi.
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