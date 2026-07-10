Endemik tür akkuş zambağı için hukuk mücadelesi

Dünyada sadece Ordu Akkuş’ta yetişen ve 1993 yılında literatüre alınan, kokusuyla görselliğiyle insanları büyüleyen Akkuş Zambağı açmaya başladı. Endemik bir tür olduğundan koruma altında olan Akkuş Zambağı’nın koparılması ya da sökülmesi yasak. Akkuş Zambağı’nın yaşam alanlarını tehdit ettiği belirtilen maden faaliyetlerine karşı ise Ordu’nun Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan Turnalık Yaylası’nda yaşayan yurttaşlar harekete geçti. Bölge sakinleri, maden sondaj çalışmalarında endemik Akkuş Zambağı’nın habitatına zarar verildiği iddiasıyla Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bilirkişi raporlarına dayandırılan iddialarda, bölgenin endemik türler, orman gülleri ve yaban yaşamı açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yurttaşlar, maden faaliyetlerinin yalnızca endemik bitki örtüsünü değil, aynı zamanda bölgenin doğal yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirtti. Başvuruda, çalışmaların çevreye verdiği zararın uzman ekipler tarafından yerinde incelenmesi talep edildi.