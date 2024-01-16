Endonezya Büyükelçisi'nden gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:58

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:58

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama gazetemizin İstanbul’daki merkezine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Purnama’ya Müsteşar Hardiyono Kurniawan, Başkatip Adi Bramasto ile Basın ve Sosyokültürel İşler Personeli Ratu Eqivalen Fikri Faidah eşlik etti.

Büyükelçilik heyetini gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ile Haber Müdürü Can Uğur karşıladı.

Büyükelçi Achmad Rizal Purnama Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu söyledi.

Büyükelçi ayrıca, Türk halkı ile Endonezya halkının kültürel olarak birbirini daha yakından tanıması gerektiğini, ticari ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



