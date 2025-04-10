Endonezya liderinin TBMM'deki sözleri dikkat çekti: 'Tüm ülkelerde Atatürk cesaretin bir temsili'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 21:46

Güncelleme: 10.04.2025 - 21:47

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve beraberindeki heyeti bugün Meclis'te ağırladı.

Heyetlerin görüşmesinin ardından Kurtulmuş, miletvekillerine hitap etmek üzere Subianto'yu Meclis Genel Kurul Salonu'na davet etti. Subianto'nun katıldığı oturumu, Türkiye'de eğitimine devam çok sayıda Endonezyalı öğrencinin yanı sıra; Bakanlar Alparslan Bayraktar ve Vedat Işıkhan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, İsmet Yılmaz ve Binali Yıldırım, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile Endonezyalı heyet takip etti.

"TÜRKİYE İLE YAN YANA DURMAK İSTİYORUZ"

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Genel Kurul kürsüsüne gelerek milletvekillerine hitap etti. İki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret eden Subianto, şöyle konuştu:

"Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde Türkiye’de olmak gerçekten benim için çok büyük bir onur. Türkiye’ye sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak gelmedim, aynı zamanda bir kardeş olarak geldim. Burayı görmüş, buranın tarihini hissetmiş biri olarak Türkiye’nin Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Bizim paylaştığımız değerlerimiz ve mücadele var. Bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi ve dayanışma. Türkiye’nin liderleri bize karşı hep dostça davranmışlardır ve her zaman ilerlemelerini bizimle paylaşmışlardır. Endonezya için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet.

Dünya gündemi birçok belirsizlikle dolu. Büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğini görüyoruz. Türkiye’nin ve yöneticilerin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşünüyoruz mazlumu savunmak açısından, özellikle Filistinlileri. Birçok ülke demokrasiden ve insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Türkiye’nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var. Biz Türkiye ile yan yana durmak istiyoruz hem adaletin hem doğruluğun savunulması için.

"EVİME GELECEK OLURSANIZ MUSTAFA KEMAL’İN BIR HEYKELİ VAR"

Türkiye tarihi bana ilham veriyor. Gençken hayranlık duyduğum biri vardı, benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet idi. Jakarta’da benim evime gelecek olursanız Mustafa Kemal’in bir heykeli var ofisimde. Tüm ülkelerde Mustafa Kemal bir idoldür ve cesaretin bir temsilidir, bir lider ve vatansever örneğidir. Dünyadaki durum cesur bir liderlik gerekmektedir. Türkiye ve Endonezya bu gidişe liderlik etmelidir."

Subianto'nun konuşmasının ardından Kurtulmuş, gündemdeki diğer konuları görüşmek için 15 Nisan Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere Genel Kurulu kapattı.