'Sarallar' suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:14

Güncelleme: 09.04.2025 - 17:25

Kamuoyunda 'Sarallar Çetesi' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu tespit edilen Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.

'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu tespit edilen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bir süredir yurt dışında olan Ali U.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali U.U., "Sarallar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün üst düzey üyelerinden biri olarak tanınıyor. Örgüt, özellikle çıkar amaçlı suçlar, organize soygunlar, şantaj ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerle adını duyurmuştu. U.U., bu suçların birçoğunda önemli bir rol üstlenmiş ve yıllardır yurt dışında kaçak olarak yaşıyordu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ali U.U., yıllardır yurt dışında güvenlik birimleri tarafından aranan isimlerden biriydi. Örgütle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmalar ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, U.U.'nun Türkiye'ye dönmeyi planladığı öğrenildi.