Enerji Bakanı Dönmez sordu: Elektrikte 'Kılıçdaroğlu ölçümü'

20 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Yüksek elektrik faturaları nedeniyle canı yanan yurttaşın gözü, geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 dağıtım şirketiyle yaptığı toplantıdaydı. Kamuoyunda “Faturalara indirim gelecek” beklentisi oluşurken toplantıdan hiçbir somut karar çıkmamıştı. O görüşmenin perde arkasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın anlattı.

‘ANLAYIŞLI OLUN’

Akın, “İktidarın, dağıtım şirketlerinden fatura tahsilatlarını sıkı takip etmelerini istediğini, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınıncaya kadar faturamı ödemeyeceğim’ açıklamasının etkisinin ne olacağının belirlenmesini talep ettiğini öğrendik. Vatandaş indirim için bu toplantıya kilitlenmişken; iktidarın gündemi genel başkanımızın söyleminin tahsilatlara etkisinin ne olacağının ölçülmesi oldu” dedi. Dağıtım şirketlerinden elektrik faturalarında geciken tahsilatlarla ilgili de “anlayışlı olunması” istendiğini aktaran Akın, “Fahiş zamların ardından faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısında büyük bir artış yaşanıyor. İktidar da bu artışı kontrol etme çabası içine giriyor. Bu durum da Genel Başkanımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

‘İFLAS ETTİLER’

İktidarın son zamanlarda enerji alanındaki skandallarının arttığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti: “AK Parti iktidarı özellikle yılbaşından bu yana ülkemizde enerji alanında skandal üzerine skandal yaşanmasına neden oluyor. Daha bir ay önce sanayide doğalgaz kısıntısı ve elektrik kesintisi yaparak üretim çarklarının durmasına neden oldular. Son olarak nüfusu 500 bini bulan Isparta’da da yüz binlerce vatandaşımız günlerce elektriksiz kaldı. Yalnızca bunlar bile elektrik dağıtım sisteminin de iflas ettiğini gösteriyor.”

YÖNETMELİKTE 65 YAŞ ÜSTÜ KURALI

HAZİRAN AYINA KADAR KESİLEMEZ

Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler’in, bakanlıktaki toplantı sonrası Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olan Zaimler, faturasını ödememesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesmeye yetkisi bulunan şirketin bağlı olduğu yapının tepe yöneticisi konumunda. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun ödemeyeceğini açıkladığı faturası da gündeme geldi. Yönetmeliğe göre faturasını zamanında ödemeyen kullanıcılara yazılı bildirimde bulunarak beş gün süre tanıyor. Bu sürenin sonunda ödeme yapılmamışsa abonenin elektriği kesiliyor. 65 yaş üstü abonelerin elektriği ise ancak üst üste üç fatura dönemi boyunca ödeme yapılmazsa kesiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da 70 yaşında olduğu düşünüldüğünde, Kılıçdaroğlu çiftinin yaşadığı konutun elektriği en erken haziran ayında kesilebilir.