Kılıçdaroğlu'ndan, AKP'ye elektrik faturası tepkisi: Sizin feriştahınız gelse...

15 Şubat 2022 Salı, 13:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Gazetecilerin sorunlarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu geldi, bizim sesimizi geniş kesimlere ulaştıran medyadır. Bizde maalesef medya sesini çıkarmasın ama iktidarı savunuyorsa her türlü imkanın sağlandığı bir duruma dönüştürülmüştür. Bize bir rapor sundular o rapordan bazı bölümleri size aktarmak isterim; enflasyon yükseldi kağıttan tutun mürekkebe kadar kullandığımız tüm aygıtlara zam geldi. Kağıt gibi maliyet gelirlerinde yüzde 400 zam gerçekleştir deniyor. Gerçekten insafsız bir olay. 2021'de 54 gazete kapandı. Son 3 yılda kapanan gazete ise 119. 119 gazetede çalışan gazetecilerin işlerini kaybetmesi demektir. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale geldiler" ifadelerini kullandı.

''DOĞRU HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLİYOR''

''Bizde maalesef medya iktidarı savunuyorsa her türlü imkanın sağlandığı bir organa dönmüş durumda'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Gazeteci gazeteciliğin hakkını vermek zorundadır. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale getirdiler. Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda. Doğru haberlere erişim engeli getiriliyor. Basın kartı verilmezse gazeteciler yıpranma hakkından yararlanamıyorlar. Erken emekli olma hakları var, yararlanamıyorlar. Birçok organizasyona akredite olamıyorlar, güvenlik güçlerine basın kartı sunamıyorlar. Yurt dışına çıkışta gri pasaport alamıyorlar. Bütün gazeteci arkadaşlarıma şunu söyleyeyim: Özgürce yazmak istiyorsanız Millet İttifakı'nı yakından izleyeceksiniz. Destekleyeceksiniz demiyorum. İzleyeceksiniz diyorum'' şeklinde kunuştu.

AKP'Lİ ÇAMLI'YA YANIT

Kılıçdaroğlu, ''Yeliz dediğimiz arkadaş sorumlusunu buldu. CHP'dir dedi. Allah bunlara akıl fikir versin. Ne olursa olsun CHP'yi kötüleyecekler. Siyaset yaptığını zannediyorlar. AK Parti adına bile burada bulunması ayıptır. O kadar akıldan yoksun insanlar parlamentodaysa parlamentonun itibarı her yerde tartışılır'' ifadelerini kullandı.

ISPARTA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

"Rahmetli Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da bir olay yaşandı" diyen Kılıçdaroğlu, "Günlerce elektrik verilmedi, insanlar soğukta perişan oldu. 2 Genel Başkan Yardımcımız Isparta'daydı, milletvekillerimiz Isparta'daydı. 4 gün sonra bakan oraya gitti. Niye gitti, helalleşmek için gitti. Senin görevin ne arkadaş? Günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bunun bir sorumlusu olması lazım. Yeliz denen arkadaş 'Bunun sorumlusu CHP'dir' dedi. Gerçekten akıllarını oynatmışlar. CHP'yi kötüleyince siyaset yaptığını zannediyor. Bu AK Parti adına da bir ayıptır. O kadar akıldan yoksun insanlar parlamentodaysa bu parlamentonun itibarı tartışılır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yönetmelik var. Konutlarda 48 saatten fazla, insanların yoğun olduğu bölgelerde 24 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödenmesi gerekiyor. Bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var. Baroya müracaat etsin. Avukat tutamayanların ücretini biz ödeyeceğiz. Kimse mücbir sebebin arkasına saklanmasın."

ELEKTRİK ZAMLARI

Elektrik zamlarına ilişkin konuşan CHP lideri, "Türkiye ateş topuna dönmüş vaziyette. Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği var. Zamlar yağmur gibi yağıyor. İğneden ipliğe zam geliyor, her yerde zam var. Bu Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız?" diye sordu.

''SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BEN DONMAM''

Kılıçdaroğlu, "Bir video yayınladım, '31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim' dedim. AK Parti'den Mahir Ünal diyor ki, 'Elektrik zamlarını devlet yapmadı' Evet doğru. Devlet yapmadı, devleti yönetenler yaptı. 5'li çeteye tek bir kelime bir etmiyor. Zamları siz yapıyorsunuz. Vatandaşı siz inletiyorsunuz. Suçlanan kim Kılıçdaroğlu. Niye ödemeyeceğim dedim; bunun acısını geniş kitlelere duyurmam lazım. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkarabilecek bir alan bırakmadılar. Kim bunların sesi, sözcüsü olacak. Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim. Elektrik faturaları konusunda hemen dağıtıcı şirketleri topladılar. Bunlar yükseltti ya, Erdoğan da indirecek bu numarayı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

''BAHÇELİ'NİN GÖNDERDİĞİ KANDİLLER DİYE SERGİLEYECEĞİM''

MHP teşkilatlarının gönderdiği kandiller dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Elektrik zamlarını savunan Bahçeli'nin gönderdiği kandiller diye sergileyeceğim onları" dedi.

6 PARTİ BULUŞMASI

6 partinin buluşması hakkında bilgi veren CHP lideri, "Biz ayrı partileriniz, programlarımız da ayrı. Neden bir araya geldik, çünkü Türkiye'nin felakete sürüklendiğini 6 parti genel başkanı da görüyor. Gençlerin umutlarını yurtdışında aradığını 6 parti genel başkanı görüyor. 6 parti genel başkanı bir araya geldi. Türkiye'yi dilenci konumuna düşürdüler, para dileniyorlar. Şerefsiz dedikleri kişilere şimdi el ayak öpmeye gidiyorlar. Londra borsalarına demedikleri kalmamıştı oraya gidiyorlar. 6 parti genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlı. Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz, özgürlük, adalet istiyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Biz onurlu bir ülke olmak istiyoruz. Hızla büyüyen, gelişen ülke olmak istiyoruz. Gazetecilerin, aydınların tutuklandığı bir ülke olmak istemiyoruz. Barış istedi diye insanların görevlerinden atılmasını istemiyoruz. Bizi bir araya getiren bu düşüncedir" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''28 Şubat günü buluşacağız, demokrasiyi inşa edeceğiz. Sonra devletin kurumlarını düzelteceğiz. Devlette liyakati getireceğiz. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız, sosyal politikalarımız güçlenecek. Adil düzeni getireceğiz. Adaleti sağlayacağız. 6 lider olarak ahdettik. Dünya siyaset tarihinde imzalı o belge önemli bir belgedir."