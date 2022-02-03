Enerji kesintisinin faturası ağır: Kayıp 1,5 milyar dolar!

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:51

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, organize sanayi bölgelerine yönelik elektrik kesintisinin ardından doğal gaz kullanımına getirilen kotaya tepki gösterdi. Enerji kesintilerinin ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Keçeci, "Türkiye genelinde en azından 1-1,5 milyar dolar bir kaybın olacağını düşünüyorum. Denizli için de 50 ila 100 milyon dolar şeklinde ay bazında bir zararın, kaybedişin olacağını düşünüyorum" dedi.

Organize sanayi bölgelerinde geçen hafta yapılan enerji kısıtlaması sanayicileri olumsuz etkiledi. BOTAŞ ve TEİAŞ’ın sanayiciye uyguladığı kısıtlamalar ve kesintiler sonucu sanayiciler, üretim yapamadığı için mağduriyet yaşadı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde uygulanan kesintiler nedeniyle birçok işletme şalter indirmek zorunda kalırken şimdi de doğal gazın kotalı kullanımı üretimi aksattı.

"KESİNTİLER SANAYİDE BÜYÜK PROBLEM OLDU"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beri sanayimizde elektrik, doğal gaz kesintisi ile uğraşıyoruz. Özellikle İran tarafından gelen doğal gazın İran tarafındaki arıza nedeniyle kesilmesi veya yavaşlatılması ile ilgili Türkiye geçtiğimiz günlerde gerçekten büyük problemler yaşadı. Önce doğal gaza bağlı tesislerimiz, akabinde de doğal gaza bağlı elektrik çevrim santrallerimizin devreden çıkması nedeniyle elektriklerimiz gerçekten sanayide büyük problemler oldu. İran devletinin 21 ve 31 Ocak arasında bu sıkıntının giderileceğini Enerji Bakanlığı’mıza yazılı olarak bildirmesi, bizlere en azından bu takvimin ayın 31'inde biteceği hususunda güven vermiştir" dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİREMEZ DURUMDAYIZ”

Elektrik kesintilerinin 31 Ocak itibariyle son bulmasına rağmen doğal gazda kotalı kullanımın olmasını değerlendiren Keçeci, şunları söyledi:

"Bize, ayın 31’inden sonra elektrikteki bütün kısıtlamaların ve kesintilerin sonlanmasına rağmen, doğal gazda yüzde 60 kotayı yüzde 80 olarak kullanabileceğimiz tebliğ edildi. Bugün böyle çalışıyoruz. Ama bugün sanayimiz gerek elektrik gerek doğal gazın tam manası ile kullanılmasıyla işletmeleri ancak ayakta tutabiliyor. Bugüne kadar şirketlerimiz, gerek doğal gazı, elektriği hiç kesilmeyeceği varsayımıyla bütçe yaptılar, sipariş aldılar ve müşterilerinin taahhütlerini aldılar. Ama bugün maalesef bu sistem içerisinde bunları yerine getiremiyoruz. Gerçekten yurt dışı ihracat bağlantılarımızda müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getiremez durumdayız. Bunu müşterilerimizi anlatmakta da çok zorlanıyoruz. Çünkü bir Fransız, bir İtalyan, bir Alman müşterimiz, doğal gaz kesintisine dair bir mazeretin çok meşru olmadığını ve anlaşılabilir olmadığını bize anlatıyorlar."

“KISITLAMANIN HEMEN ARKASINDAN ÜRETİME GEÇME ŞANSIMIZ YOK”

Doğal gazda yüzde 80 kapasiteyle çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Keçeci, sanayicinin üretim yapamaz hale geldiğini belirtti. Keçeci, "Herkes yüzde 80 doğal gazı bizim kullandığımızı düşünerek işletmemizin de yüzde 80 kapasiteye ulaşması gerektiğini varsayıyor. Halbuki iş böyle değil" dedi. Keçeci, şöyle konuştu:

"Gerek metal sektöründe gerek cam sektöründe gerekse demir çelik sektöründe, yani sıcak bir şekilde metal ile uğraşan tüm sektörlerde, kısıtlamanın hemen arkasından enerjiyi vererek üretime geçme şansımız yok. Belirli bir süre mutlak suretle metalin, camın veya çimentonun devreye girmesi için, ısıl işlemlerin o noktaya gelmesini beklersiniz. Dolayısıyla bu sistem durma esnasında da böyledir. Onun için bugün bir sanayide, hesaplama yapıldığında, yüzde 80 doğal gaz kullandığımızda, evet doğal gazın ödediğimiz parası yüzde 80 karşılığında ama bu kullandığımız doğal gazın ancak yüzde 70’ine kadar ürün alabiliyoruz. Bu da bizim ilave bir mağduriyetimizin neticesidir."

“DEVLET KDV’DEN FEDAKARLIK YAPMALI”

Sanayicinin doğal gazı tam kapasiteyle kullanmak istediğini belirten Keçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın bu şekildeki kısıtlamalarla çalışmayı değil, yüzde 100 enerjimizin bize verildiği günleri bekliyoruz. Bir diğer taraftan da bugün, gerçekten kısa bir süre içerisinde doğal gaz fiyatlarının 4 misli arttığını hepimiz biliyoruz. Burada özellikle şunu belirtmek isterim ki doğal gaz fiyatlarının artması belki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin işi değil, Enerji Bakanlığı'nın işi değil. Bu bir dünya işi, dünyadaki petrolün ve doğal gazın fiyatlama işi ama bizim burada dikkatimizi çeken; önce devletin bizden alacağı KDV bir birimdi, bugün o fiyat artışları nedeniyle devlet de bizden 4 kat daha fazla KDV tahsil ediyor. Dolayısıyla zaten fiyatların bu derece ve bu denli artışından dolayı mağdur olan sanayiciye eğer devletimiz yardım etmek istiyorsa bu kadar beklemediği şekilde artan KDV gelirlerinden sanayici için fedakarlık yapması, doğal gazın fiyatının biraz olsun inmesine ve biraz olsun fiyat tenzilatına sebep olabilir. Bu ise bize, hiç olmazsa kazanmadığımızı ve kazanmadan ödediğimiz paraların karşılığında biraz mutluluk getirir diye düşünüyorum."

"50-100 MİLYON DOLAR ZARAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Denizli sanayisinin enerji kesintileri sebebiyle kaybının olacağının belirten Keçeci, "Gerek 3 gün, 4 gün veya 1 hafta gibi enerjilerimizin kesilmesi, elektriğimizin olmaması, doğal gazımızın olmaması ve hala doğal gazımızı tam kullanamamamız, ‘ne kadar kaybederiz’ sorusu gerçekten çok tartışılır bir rakam. Biz, Denizli olarak yılda 4,16 milyar ihracat yapan bir iliz. Aşağı yukarı aylık ihracatımız 400-450 milyon dolar. Dolayısıyla ben bu ayki ihracat rakamımıza bakarak veya 2 ay ortalamamıza bakarak, bu işten ne kadar para kaybettiğimizi veya para kaybetmek bir tarafa ne kadar kaybettiğimizi ifade edebilirim. Türkiye genelinde en azından 1-1,5 milyar dolar bir kaybın olacağını düşünüyorum. Denizli için de 50 ila 100 milyon dolar şeklinde ay bazında bir zararın, kaybedişin olacağını düşünüyorum" dedi.