Enerji Tarlası açıldı!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 19:40

Güncelleme: 07.07.2023 - 19:40

Kütahya'da 48.705 metrekarelik bir arazi üzerine kurulacak Enerji Tarlası'nda dileyen herkes lansman dönemine özel olarak 25.000 TL karşılığında 25 metrekarelik bir arsa sahibi olabiliyor. Bu alan üzerine kurulacak güneş enerji santralleri sayesinde de her ay 1.500 TL kira getirisi elde ediyor.

Doğayla dost proje, hem dünyanın yarınlarını hem de yatırım yapmak isteyen ama bütçesine uygun bir yatırım fırsatı bulamayan herkes için eşsiz bir fırsat.

"Benim de bir yerim olsun." diye düşünüyorsanız, detaylı bilgi almak için enerjitarlasi.com.tr'yi ziyaret edebilir, sadece lansmana özel fırsatlarla yarınlarınız için ilk adımı atabilirsiniz.

Bu bir ilandır.