Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, nükleer santral yakıtında dışa bağımlı olacağımızı kabul etti: Uranyum itirafı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök konuşurken, “meşruiyet” tartışması çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Ya, söyleyin ‘Tom Barrack’ı kınıyorum’ deyin. ‘Amerika’yı kınıyorum’ deyin. ‘Trump, Tayyip Erdoğan’a meşruiyet verecek’ dedi, niye kınamıyorsunuz?” diye sordu. Tartışma bir süre devam etti.

‘CEVAP VERİRSE VERİR’

Oturum Başkanı AKP’li Orhan Erdem, “Tutanaklara girdi, cevap verirse verir, vermezse onun bileceği iş” dedi. Yavuzyılmaz, ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine Erdem, “10 kere sorulmaz, sordunuz, tutanaklara girdi, cevap verirse verir, vermezse ne yapayım” dedi. Görüşmeler sırasında sık sık tartışmalar yaşandı.

‘BAŞKANA HAKİM OLUN’

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ile AKP milletvekilleri arasında tartışmalar çıkınca Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, CHP’nin Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba’ya seslenerek, “Sayın Ağbaba, siz eğer sözcüyseniz - ben artık bu arkadaşa hitap etmek istemiyorum - lütfen grubunuza hâkim olun” dedi. Bunun üzerine Yavuzyılmaz, “Ben de milletvekili arkadaşlara söylüyorum: Komisyon başkanına hâkim olun lütfen” karşılığını verdi.

‘BAŞKA MASALLAR ANLATIN’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara ve İstanbul’da suya, elektrikten çok daha fazla zam geldiğini söyledi. CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışma çıktı. CHP’li Yavuzyılmaz, “Başka masallar da anlatın” dedi.

‘URANYUM BAĞIMLILIĞI’

Bakan Bayraktar, nükleer santralleri savunurken bir itirafta da bulundu, Bayraktar, “Uranyum bağımlılığı olacak mı? Evet, uranyum bağımlılığını aşmak için yakıtla alakalı da gerek şu anda çalıştığımız ülkeyle gerek şu anda yeni proje olarak konuştuğumuz ülkelerle konuşuyoruz” dedi.

‘HEMEN ALIN KARDEŞİM’

Akkuyu’ya verilen alım garantileri konusunda da Bayraktar, şunları söyledi:

“Akkuyu’ya verdiğimiz alım garantisinde, bu Meclis’in onayladığı alım garantisinde 12.35 sent kilovatsaat alım garantisi var. Ne kadar elektriğe bu alım garantisini veriyoruz? 4 reaktörde yüzde 50’sine veriyoruz. Geri kalanı ne olacak, bu yüzde 50 elektriğin? Geri kalanı gidilecek, piyasada satılacak. Piyasa fiyatı ne? Bugünkü rakamlar, 2025 ortalaması 6.4 sent. Bu ne demek ? Bu elektriğin yüzde 50’si 12.35 sentten, yüzde 50’si 6.4 sentten... Şimdi, bir ortalama alın, bu ortalama hesabını yapın; 9.37 sent. Bugün dünyada 9.37 sent size birisi nükleer yatırım yapacaksa bunu hemen alın kardeşim. İngiltere Hinkley’de 17.4 sent. Bakın, bizim 9.37 sente aldığımız fiyat şu anda İngiltere’nin yaptığı nükleer santralde bizden neredeyse 2 katı fiyatına ama o yatırıma devam ediyorlar.”

DIŞA BAĞIMLILIK

CHP’li Yavuzyılmaz, “Dışa bağımlılığımızı düşürmüş mü oluyoruz? Yaptığınız şey tamamen Türkiye’nin içinden ithalat” dedi. Bunun üzerine Bakan Bayraktar, “Ama doğru bir noktayı tespit ediyorsunuz, bizim mutlaka yakıtla alakalı da bağımlılığımızı bitirecek tedbirleri almamız lazım” diye konuştu.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Bayraktar, Eskişehir’deki nadir toprak elementleri konusunda, “Biz Amerika’ya nadir toprak elementleri falan vermedik yani. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız, bunda çekinecek bir şey yok... Burada toryum var, burayı devlet işletmek zorunda” dedi.

‘BU YAPILAN SOYGUNDUR’

CHP’li Yavuzyılmaz konuşmasında, “kiralık helikopterlerle” ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın bir alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ’nin sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine devasa tutarlarda ödeme yaptığını belgeleriyle tespit ettik, belgeler burada. TP-OTS önce helikopter hizmetleri faturasını Türkiye Petrolleri’nden tahsil ediyor, ardından parayı Redstar şirketine aktarıyor. Helikopter başına ödenen tutar günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar, yıllık 13 milyon 140 bin dolar bir helikopter başına, güncel kurla 552 milyon lira. Bir yıl için ödenen 1 helikopter için bir helikopterin bu hizmet tutarıyla o helikopteri satın almak mümkünken bu yapılan soygundur. Ayrıca, 4 sondaj gemisi için toplam 4 helikopterden bu hizmet alınıyor. Bu 4 helikopter için ödenen yıllık tutar 52 milyon dolar, güncel kurla 2 milyar lira her yıl bu ödemeyi tıkır tıkır yapıyorsunuz. Şimdi, bu belgeleri ben nasıl buldum, nereden buldum diye hadi araştırmaya siz devam edin bakalım.“

‘PARTİ SÖZCÜSÜNÜN EŞİ’

Bakan Bayraktar, “Helikopterin günlük kirası 8.667 dolar yani 36 bin dolar değil” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine CHP’li Yavuzyılmaz faturayı göstererek, “Hizmet tutarı diyorum. Bak, fatura, fatura... Bak, fatura var, fatura. 36 bin dolar günlük helikopter hizmet tutarı” karşılığını verdi. Bakan Bayraktar, “Biz sizin gibi cadı avına çıkmayız. Ben bürokratlarıma güveniyorum... Ha ama ‘Siz bu belgeyi nereden almış olabilirsiniz’le alakalı bir fikrim var” dedi. Bayraktar, “Bu helikopter hizmetlerini geçmişte aldığımız partinizin parti sözcüsü olan kişinin eşine gidin sorun bakalım, o şirket hangi bilgileri vermiş, siz oradan almış olabilirsiniz” dedi. Bu sırada AKP sıralarından “ooooo” sesleri yükseldi.

‘AÇIKLASIN...’

CHP Malatya Millevekili Veli Ağbaba, “Sayın Başkan, kimse o açıklasın Sayın Bakan” dedi. CHP’li Yavuzyılmaz da, “Yanlış adrese yöneldiğiniz iyi olmuş” diye konuştu. Bakan Bayraktar, “Onlarla çalışmadığımız için bundan rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz ama biz ne yaptığımızı biliyoruz” dedi. Tartışmalar sürerken, CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına işaret ederek, “Akın Gürlek konusunu söyleyin. Akın Gürlek sorusuna cevap bekliyoruz. Akın Gürlek’i siz mi atadınız” diye sordu. Bakan Bayraktar, Komisyon Başkanı Muş’a, “Sayın Başkanım, soruların cevaplayamadığım kısımlarını ‘bir hafta’ dediniz, yedi gün içerisinde ben inşallah komisyonumuza yazılı olarak takdim edeceğim” dedi.

ARA VERİLDİ

Görüşmelerin sonuna doğru İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin arasında tartışma çıktı. Usta, “O ahlaksız herkese hakaret ediyor, yapamazsın bunu” dedi. Yegin de, “Ahlaksız sensin” karşılığını verdi. Usta, “Sürekli laf atıyorsun, sürekli havlıyorsun ya. Yazıklar olsun sana ya” dedi. Yegin, “Havlayan da sensin” dedi. Tartışma büyüdü. Görüşmelere 10 dakika ara verildi.

‘DOĞRU DEĞİL’

Aranın ardından CHP’li Veli Ağbaba, bakanın “parti sözcünüzün eşi” ifadesini kullandığını belirterek söz istedi. Ağbaba, Bakan Bayraktar’a şunları söyledi:

“Bir iddia var ortada, 1 helikopter kirasının günlük 36 bin dolar olduğu iddiası var, aylık 1 milyon 116 bin dolar olarak geçiyor; bizim iddiamız bu. Aksi varsa onu söylersiniz, yoksa CHP suçlanarak bir yere varılamaz. İstiyorsanız, bu belge yoksa ben size bu belgeleri verebilirim Sayın Bakan. Bu doğru bir suçlama değil. Bakın, ortada bir belge var, bu belgeyi sizlere de verebiliriz. Günlük 36 bin dolar hizmet bedeli var 1 helikopterin 1 gemiye. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Söylemiş olduğunuz şeyler doğru değil.”

ÖNERGELERE RET

Görüşmelerin sonunda muhalefetin, aralarında elektrik ve doğalgazın her haneye ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz sağlanması, depremin ardından TOKİ konutlarında, konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlara 2026 yılından itibaren en az iki yıl elektrik faturası desteği sağlanması, DEDAŞ’ın faliyet gösterdiği illerde elektrik borçlarının faizlerinin ve cezaların silinerek, ana borcun yüzde 25’inin kamu tarafından karşılanmasının da yer aldığı önergeleri iktidar tarafından reddedildi.