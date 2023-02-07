Enerjisa Enerji: Deprem bölgesinde arıza tespit ve onarım çalışmaları başladı
Enerjisa Enerji, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası elektrik kesintileri yaşanan Toroslar EDAŞ şebekesindeki arıza tespit ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Devreye alınan afet planı uyarınca destek ekiplerinin gerekli tüm araç ve çeşitli büyüklükteki jeneratörlerle Başkent EDAŞ ve Ayedaş'tan deprem bölgesine sevk edildiği aktarıldı.
Bölgeye ulaşan ekiplerin sahadaki çalışmalarına başladığı, jeneratörlerin ise bölgedeki afet çalışmalarının enerji ihtiyacına destek olmak üzere aktif hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım şebekemiz dahilinde, başta Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimiz olmak üzere, fiziki arıza tespit ve onarım çalışmaları hassasiyetle yürütülmektedir. Öte yandan, arıza onarımı tamamlanmasına rağmen güvenlik nedeniyle enerji verilmeyen bölgeler bulunmakta olup, enerjilendirme faaliyetleri arama kurtarma çalışmalarında çarpılma kaynaklı hayati riskleri önlemek adına, ilgili kamu kurumları ile yürütülen koordinasyon çerçevesince sürdürülmektedir."
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