Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma nedeniyle tutuklandı. Peki, Enes Hocaoğulları kimdir? Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi ve LGBTİ+ aktivisti Enes Hocaoğulları neden tutuklandı?

ENES HOCAOĞULLARI KİMDİR?

23 yaşındaki Enes Hocaoğulları, insan hakları, demokrasi ve özellikle LGBTI+ hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan genç bir aktivisttir. ÜniKuir Derneği'nde Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Konseyi’nde 18-30 yaş arası gençleri temsilen Gençlik Delegesi olarak görev yapan Hocaoğulları’nın eğitim geçmişi hakkında net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, hem ulusal hem de uluslararası birçok etkinlikte aktif rol aldığı bilinmektedir.

ENES HOCAOĞULLARI NEDEN TUTUKLANDI?

Hocaoğulları hakkında; gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye’yi temsilen gençlik delegesi olan Hocaoğulları, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.