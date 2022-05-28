Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
ABD’de yaşayan ve sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını ayağının altına aldığı bir videoyu paylaşan basketbolcu Enes Kanter hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın fotoğrafını ayakları altına aldığı videoyu paylaşan basketbolcu Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
FETÖ'cü Kanter hakkında, TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Enes Kanter, 29 Kasım 2021'de Amerikan vatandaşı olmuş ve ardından adını Enes Kanter Freedom olarak değiştirmişti.
Fredoom, NBA’de son olarak Boston Celtics forması giymişti.
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