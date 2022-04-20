Enes Kara dosyası: Valilik topu Emniyet'e, Emniyet Valiliğe attı!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:19

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaati evinde yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.

Enes Kara olayının araştırılmasına ve sorumluların yargılanmasına ilişkin HKP’nin ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar vermişti.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: BİZ BİLEMEYİZ, EMNİYET BİLİR

Yargıtay’ın Enes Kara kararını ve Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinin kapatılıp, kapatılmadığını sormak için Cumhuriyet.com.tr Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın’a ulaştı.

Yargıtay’ın Enes Kara dosyasını kapatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özcan Yalçın: Zaten karar verilmiş, Vali bey burada ne diyecek? Öyle şey olur mu? Vali bey çıkıp ben şu kararı şöyle değerlendiriyorum diye söyler mi?

Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı?

Özcan Yalçın: Onu biz bilemeyiz, emniyet bilir.

Tarikat yurtları ve cemaat evleri sizin denetiminiz altında değil mi?

Özcan Yalçın: Bu işlemler emniyet tarafından yürütülüyor.

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın’ın Elazığ Emniyeti’ni sorumlu göstermesi üzerine Cumhuriyet.com.tr Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştı.

ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: BUNU BİLSE BİLSE VALİLİK BİLİR

Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı?

Asayiş Büro Şube Görevli Personeli: Bağlanıyorum ilgili yere, varsa onların haberi vardır. Ben bilemiyorum. Burası Asayiş Şube… Cemaat evleriyle kimin ilgilendiği hakkında bilgim yok. TEM Şube olabilir…

Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı?

TEM Şube Görevli Personeli: Ben sizi Güvenlik Şube’ye bağlayım onlar daha iyi bilir.

Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı?

Güvenlik Şube Görevli Personeli: Şu anda cemaat evlerinin kapatılmasına biz bakmıyoruz. Burası Güvenlik Şube Müdürlüğü… Cemaat evlerinin kapanmasıyla ilgili bizim herhangi bir şeyimiz yok.

Peki, Nereye sorabiliriz? Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Müdürlüğü bilgimiz yok dedi. En son size yönlendirdiler?

Güvenlik Şube Görevli Personeli: Bunu bilse bilse Valilik bilir. Açma-kapatma yetkisi bizde değil. Bizim öyle yetkimiz yok.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: O KONUDA BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ

“Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı?” diye sormuştuk. Siz emniyete yönlendirdiniz. Emniyet’in çeşitli şubeleriyle görüştük. Ancak bu konuda yetkili kurum olarak Valiliğe yönlendirdi. Ne diyorsunuz?

Özcan Yalçın: O konuda bir şey söyleyemiyoruz. Emniyet bir bilgi vermemişse yapacak herhangi bir şey yoktur.

Sizin denetim altınızda değil mi?

Özcan Yalçın: Emniyetin sorumluluğu altında bir konu. Emniyet ne demişse odur.

Emniyet size yönlendirdi?

Özcan Yalçın: Bizde öyle bilgi bulunmaz, emniyette bulunur.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş, TEM, Güvenlik Şubelerdeki yetkili kişilerle görüştüm. Bizim cemaat evlerini açma-kapatma yetkimiz yok. Bunu bilse bilse Valilik bilir dedi. Siz Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evinin kapatılıp, kapatılmadığına ilişkin ne diyorsunuz?

Özcan Yalçın: Bizde öyle bilgi bulunmaz.

MAHALLE MUHTARI: HAYIR SAHİBİNİN VERDİĞİ BİR YERDİR, KAPALI

Elazığ Valiliği’nin ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün soruları yanıtsız bırakması üzerine konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr Enes Kara’nın hayatını kaybettiği Hilalkent Mahallesi Muhtarı Ali Dündar’a ulaştı.

Enes Kara’nın hayatını kaybettiği cemaat evi kapatıldı mı? Bilginiz var mı?

Ali Dündar: Orası cemaat evi falan değil. Orası normal bir hayır sahibinin verdiği bir yerdir. Kapalı şu anda.

"ELAZIĞ VALİLİĞİ CEMAATLERE, TARİKATLARA GÖZ YUMMAKTADIR"

Yaşanan gelişmeleri Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Cumhuriyet'e değerlendirdi.

“Enes Kara, intihar etmezden önce, ailesinin zoruyla içinde tutulduğu cemaat-tarikat evlerindeki kişiliksizleştirme, baskı ve zorbalıklar hakkında açıklamalar yapmıştır” diyen Çolak, “Enes Kara’nın vefatından sonra, arkadaşlarından ve mahalle çevresinden edinilen bilgilere göre bu tür yılan yuvası evlerin 15-20 yıldır Elazığ’da serbestçe faaliyet gösterdikleri açığa çıkmıştır. Elazığ gibi küçük bir ilimizde Valiliğin, Emniyetin ve hatta Üniversite yönetimlerinin bu yasadışı örgütlenmeleri tespit etmemeleri mümkün değildir. Ancak bu tür faaliyetlere bile isteye göz yumulmuş ve bunların önü açılmıştır. Devlet, Kredi Yurtlar Kurumu eliyle yurtlar açmayarak Elazığ’a il dışından gelen öğrenciler bu tarikatların eline terk edilmiştir. Esasen bu tür uygulamalar Üniversite bulunan bütün illerimizde yaşanmaktadır ne yazık ki. Enes Kara’nın intiharı sonrasında ise Elazığ Valiliği bu yasadışı örgütlenmelerin üstüne gidip buraları kapatmak yerine, onlara göz yummaktadır. Sanki Enes Kara cinayeti hiç yaşanmamış gibi, tarikatların-cemaatlerin il dışından gelen öğrencileri zehirlemelerine icazet vermekteler” değerlendirmesinde bulundu.

Av. Tacettin Çolak

"KAPATMA KARARINI VERECEK OLAN VALİLİKTİR"

Çolak, Elazığ Valiliği’nin davranışsız kalarak görev suçu işlediğini belirtti. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 4’ncü, 9’uncu maddeleri ile 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanunu’nun ilgili maddelerini hatırlatan Çolak, “Bütün bu denetimleri yapacak ve yaptıracak, idari para cezalarını kesecek ve kestirecek, sonunda da buraların kapatılmasına karar verecek olan Valiliklerdir. Vali ildeki en büyük mülki amir olarak elbette emniyet müdürlüklerine ve bağlı müdürlüklere emir verme yetkisine sahiptir. İdari işlemleri kendine bağlı birimler ya da kurumlar aracılığıyla yerine getirecektir” ifadelerine yer verdi.

"VALİLİK VE EMNİYET İDEOLOJİK SAİKLERLE HAREKET ETMİŞTİR"

Çolak açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Enes Kara’nın katliamının yaşandığı tarikat evinin denetlenmesi ve kapatılması konusunda Elazığ Valiliği’nin yetkili olmadığını söylemek 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun Valilere yüklediği görevleri yerine getirmekten kaçınma anlamına gelmektedir. Bu olayda Emniyet Müdürlüğü’nün de Validen emir beklemeden 'önleyici kolluk' görevi gereği davranışa geçme, suçu önleme ve suçluları adalete teslim etme görevi bulunmaktadır. Maalesef basının ısrarlı takipleri karşısında Valilik ve Emniyet, savsakladıkları görevleri konusundaki sorumluluklarını birbirlerine yıkmak istemekteler. Muhtemelen ideolojik saiklerle hareket ederek, yasa ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyerek suç işlemektedirler.”

NE OLMUŞTU?

Enes Kara, kaldığı cemaat evindeki baskıların ardından bir video yayımlayarak yaşamına son vermişti. Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından, Elazığ’da yetkililer sessizliğe gömülüp, hiçbir açıklama yapmazken, 12 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Dr. İsrafil Kışla ile İhsan Şener Elazığ Valiliği’ne giderek Vali Dr. Ömer Toraman ile görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekmişti. Elazığ Valiliği, Kara’nın intiharının ardından 14 Ocak’ta olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Tarık Şebik ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ayyıldız Elazığ Valisi Toraman ile görüşmüştü.