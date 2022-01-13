Enes Kara'yı ilk kez gündeme getirmişlerdi: Haberin kaldırılmasının perde arkasını anlattı
Elazığ'da cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara, yurttaki baskılar nedeniyle yaşamına son verdiği haberini ilk yayınlayan Günışığı Gazetesi, söz konusu haberi kaldırdı. Gazetenin çalışanı Özgür Yıldırım, olayın perde arkasını Cumhuriyet'e anlattı.
Elazığ'ın Fırat Üniversitesi'nde tıp okuyan ve ailesinin zorlamasıyla kaldığını söylediği cemaat yurdundaki baskılara dayanamayarak yaşamına son veren Enes Kara, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son verdiği haberini ilk kez ortaya çıkartan Elazığ'nın Günışığı Gazetesi'ndeki söz konusu haber, dün yayından kaldırıldı.
Gazetenin çalışanı Özgür Yıldırım, haberin kaldırılmasının perde arkasını Cumhuriyet'ten Altuğ Yerlisu'ya anlattı. Yıldırım, haberin kaldırılmasında cemaat baskısı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, haberin, Kara'nın akrabalarının ricası üzerine kaldırıldığını söyledi.
AMCASI, GENEL YAYIN YÖNETMENİ'NİN ARKADAŞIYMIŞ
Özgür Yıldırım, "Enes Kara'nın amcası olan gazetenin genel yayın yönetmeninin (M.Nafiz Koca) de arkadaşı olan kişi, genel yayın yönetmenini arayarak bu haberin kaldırılmasını rica ettiğini" söyledi.
Günışığı Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olan ve Enes Kara'nın cemaat yurdundaki baskılara dayanamayarak yaşamına son vermesini haberleştiren Faik Akgün'ün görevine son verilmişti.
Yıldırım, Akgün'ün görevine son verilmesinin haberle alakalı olmadığını, yazı işleri müdürüyle gazetenin arasının iki-üç aydır sorunlu olduğunu ve zaten görevden alınacağını belirtti. Yıldırım, Akgün'ün aslında yazı işleri müdürlüğü görevinde başarılı olamadığı ve haberlere yönelmesi için yazı işleri görevinden alındığını ifade etti.
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