Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

03 Ocak 2022 Pazartesi, 13:40

Belirli iki zaman dilimindeki enflasyon oranlarının karşılaştırılması ile hesaplanan enflasyon farkı, enflasyonda yaşanılan artış veya düşüş oranları belirler.

Bu oranlar aslında ücretler ile enflasyon arasında bir bağlantı oluşturmak amacıyla hesaplanır. Yapılan hesaplamalar sonucunda maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın sonucuna göre ödemelere yapılacak ek ücretler belirlenir.

Kamu çalışanlarına ve emekli maaşlarına altı ayda bir enflasyon farkına göre zam yapılır.

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre zam yapılırken Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılır.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre belirlenen yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Açıklanan veriler sonrası yılın ilk 6 ayının zam oranı yüzde 25,65 oranında kesinleşti.

TÜİK, yüzde 36,08 ile son 19 yılın en yüksek enflasyon oranını açıkladı.



ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.