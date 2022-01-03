Bloomberg'den enflasyon yorumu: 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin açılanmasına ilişkin bir haber yayınlayan ABD merkezli Blomberg, "Türk lirasındaki düşüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ucuz borçlanmaya yönelik baskısıyla enflasyon, aralık ayında 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı" ifadelerini kullandı.

Haberde, artan borçlanma maliyetlerini ekonomik büyüme üzerinde bir fren olarak ele alan Erdoğan'ın teşvik ettiği bir dizi hamleyle; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayından bu yana gösterge faiz oranını 500 baz puan düşürdüğü kaydedildi. Kesintiler lirayı tüketici fiyat artışlarını körükleyen bir çıkmaza soktu.

"PARA BİRİMLERİ ARASINDA EN KÖTÜSÜ"

Haberde ayrıca, Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranından beş puan düşürme kararı şu şekilde değerlendirildi:

"Geçen yıl lirada yaklaşık yüzde 44'lük bir düşüş yaşanması, onu Bloomberg tarafından izlenen tüm büyük para birimleri arasında en kötüsü oldu. Para birimi ayrıca aralık enflasyon raporundan sonra zayıfladı ve yerel saatle 10.30 itibariyle yüzde 2,3 daha düşük işlem görüyordu."